Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama, tutuklu sayısı 56’ya yükseldi

Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Son olarak Pusula Otomotiv Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü ve KL Taahhüt kurucusu/ eski yöneticisi Kerem Lafçı'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada operasyonlar ve tutuklamalar gerçekleşmeye devam ediyor. Son olarak gözaltına alınan Kerem Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Yunus Caf, Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ve Hüseyin Emre Sezer adliyeye sevk edilmişti.

5 YENİ TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Pusula Otomotiv Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, KL Taahhüt kurucusu/ eski yöneticisi Kerem Lafçı, Tera Yatırım Holding Baş Hukuk Müşaviri Cem Gürkan Alpay, Katılımevim Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan ve MİEM Yapı bağlantılı Yunus Caf sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 ADLİ KONTROL

Şüpheliler, Katılımevim uzmanı Hacı Bayram Adıyaman, Tera Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Kaya, Tera Portföy Yönetici Yardımcısı Duygu Kuşçu, Katılımevim İç Denetim Direktörü Niyazi Derindağ, Tera Portföy Grup Direktörü Evren Uçar ve Tera Yatırım Teknoloji Holding Genel Müdürü Hüseyin Emre Sezer ve Tera Portföy Koordinatörü Onur Uzunoğlu ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.



KAYA 2.2 MİLYAR TL'Yİ İADE ETTİ

FON soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2.2 milyar lirayı iade ettiği öğrenildi. Söz konusu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin olarak ilgili kurumlara yazı yazıldı.





MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ VE BABASINA YAKALAMA KARARI

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Sandal'ın eşinin 11 milyar TL'yi çektikten sonra Dubai'ye gittiği öne sürülmüştü.



FON KOORDİNASYON KURULU KURULDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla sermaye piyasalarında son durumu değerlendirdi. Toplantıda fonlarla ilgili alınacak tedbirler ele alınırken, yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin hızla gerçekleştirilmesi için atılacak adımlar netleştirildi. İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı: "Cumhurbaşkanımız, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır. Bu kapsamda:

Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturulmuştur.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır.

Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir.

SPK, tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur.

Benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör