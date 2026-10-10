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Giriş Tarihi: 10.10.2026

Fon soruşturmasında 2 tutuklama

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Sema DEMİR Sema DEMİR
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Fon soruşturmasında 2 tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sevinç ve Balcı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Sevinç ile Balcı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de şüpheli olarak ifade vermek için adliyeye geldi. Ağırel ve Saymaz ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇ DUYURUSU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise kendisi ve ailesiyle ilgili fon iddialarında bulunan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Fon soruşturmasında 2 tutuklama
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