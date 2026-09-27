Fon soruşturmasında yeni adım: 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek
, fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu, daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gürlek, önceliğin vatandaşların haklarının korunması, birikimlerinin istismar edilmesinin önlenmesi ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde giderilmesi olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında sürdürülüyor. 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında fonlardaki para çıkışları en yüksek tutardan başlanarak inceleniyor. Bu incelemeler sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Ayrıca daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Açıklamada, soruşturma konusu malvarlıklarının devri, temliki, satışı veya bağışlanmasının yanı sıra ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma ve yüksek tutarlı nakit çekimi gibi işlemlerin önlenmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildiği belirtildi. EFT ve havale işlemleri ile malvarlığını azaltıcı diğer işlemler de takip edilmesi, şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi istendi. Gürlek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerlerin güvence altına alınmasının ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz" dedi.