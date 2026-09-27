Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fon soruşturmasında yeni adım: 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu
Giriş Tarihi: 27.09.2026

Fon soruşturmasında yeni adım: 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SENA SAYIN SENA SAYIN
Fon soruşturmasında yeni adım: 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu
  • ABONE OL
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu, daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gürlek, önceliğin vatandaşların haklarının korunması, birikimlerinin istismar edilmesinin önlenmesi ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde giderilmesi olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında sürdürülüyor. 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında fonlardaki para çıkışları en yüksek tutardan başlanarak inceleniyor. Bu incelemeler sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Ayrıca daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Açıklamada, soruşturma konusu malvarlıklarının devri, temliki, satışı veya bağışlanmasının yanı sıra ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma ve yüksek tutarlı nakit çekimi gibi işlemlerin önlenmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildiği belirtildi. EFT ve havale işlemleri ile malvarlığını azaltıcı diğer işlemler de takip edilmesi, şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi istendi. Gürlek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerlerin güvence altına alınmasının ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz" dedi.

#AKIN GÜRLEK #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fon soruşturmasında yeni adım: 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA