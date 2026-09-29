Fon soruşturmasında yeni operasyon: 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, piyasa dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında 4. dalga operasyonunda yeni gözaltılar gerçekleşti. Soruşturma kapsamında; Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Özata Denizcilik'ten Altuğ Kantarcı ile Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Firari konumdaki Orhan Aksüt ve 26 Eylül'de yurtdışına çıktığı belirlenen Özata Denizcilik Yönetim eski Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın ise yurda dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltında tutulan Kerem Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ ve Hacı Bayram Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Erdin Özel ile Emir Münür Sarpyener'in ise adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Soruşturmanın seyrini etkileyen en önemli gelişme ise SPK Başkanı imzasıyla Başsavcılığa gönderilen yazı oldu. Yazıda, piyasa dolandırıcılığına ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu vurgulandı. SPK, "sorumlu tüzel kişiler" ve "sorumlu fonlar" üzerindeki adli tedbirlerin, piyasaların düzenli işleyişi ve ticari faaliyetlerin durmaması adına yeniden değerlendirilmesini talep etti. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Yatırımlar Holding hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına, 2 tüzel kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı uyulanmasına ve 24 kişinin lisans ve yetki belgelerinin iptal edilmesine karar verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör