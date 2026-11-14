Fon tasfiyesinde 161 milyarlık ödeme tamam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 10'uncu Fon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ayni ve nakdi ödeme yapıldığını bildirildi. Açıklamada, yatırımcıların 333 bin 493'ünün ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını aldığı vurgulandı.

ARA ÖDEMELERE DEVAM EDİLECEK

Açıklamada ayrıca, "Başta Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçler sürdürülmektedir. Yapılan denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır. Ara ödemeler, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör