Fon vurgununda 2 kilit isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy YKB Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı. SPK'nın 25 Eylül tarihli bülteninde, Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener'le birlikte 11 kişi hakkında Özata Denizcilik (OZATD) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

7 ŞİRKET İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne müzekkere yazarak, kapsama alınan 7 yatırım şirketine ait fonların geçmişten bugüne tüm verilerinin ivedilikle teslim edilmesini istedi. Fonlara ait Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemi ayrı şekilde mercek altına alındı. Son çeyrekteki çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve bu çıkışları yapan yatırımcı kimliklerinin incelenmesiyle, fon boşaltma veya bilgi sızdırma ihtimallerinin netleştirilmesi hedefleniyor. MKK'dan gelecek verilerin, dosyada yer alan diğer mali raporlarla çapraz kontrole tabi tutulacağı öğrenildi. Operasyon kapsamında 51 şüpheli tutuklandı, 46'sı şirket 18'i fon ve 42'si gerçek kişi toplam 106 malvarlığı tedbiri uygulaması talep edildi. Tedbir uygulananların listesinde Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da yer aldı. 45 firma ve 19 fona yönelik tedbir ve mal varlığının dondurulması kararları ise kaldırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kamuoyunda 'fon operasyonları' olarak adlandırılan konu, yargımızın tamamen kontrolünde ve takibindedir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını, hukuklarını asla yedirtmeyiz" dedi.

TERA FAKTORİNG'TE ÖNCE RÜŞVET, SON RA KREDİ!

TERA'NIN faktoring şirketinde de şikayetçi olundu. Eğitim sektöründe faaliyet gösteren A.U., kredi çekmek için Tera Finans Faktoring şirketine başvurdu. A.U., Tera Finans Faktoring Direktörü Melek Yiğit ile görüşme yaptı. İddiaya göre Melek Yiğit, "Kredi veririz ama bana 180 bin dolar vermen gerekiyor" dedi. İş insanı Yiğit'in teklifini kabul etti. 180 bin doları Mert Barın isimli şüphelinin aracılığıyla teslim etti. A.U. Yiğit ile Barın hakkında şikayetçi oldu. Ceyhan TORLAK/ SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör