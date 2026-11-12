Fon yatırımcılarına ödeme için ikinci aşama! Kurul toplanıyor, yeni plan açıklanacak

1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME YAPILDI

Öte yandan tasfiyesine karar verilen ve tasfiye işlemleri tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsayan Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) belirleyeceği fonlarda yatırımcılara ara ödeme yapıldı. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara hesaplanan net yatırım tutarları kadar; 1 milyon TL ve üzerinde olanlar ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme gerçekleştirildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör