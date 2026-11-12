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Giriş Tarihi: 12.11.2026 16:18 Son Güncelleme: 12.11.2026 16:42

Fon yatırımcılarına ödeme için ikinci aşama! Kurul toplanıyor, yeni plan açıklanacak

Fonda 1 milyon TL’ye kadar parası olan küçük yatırımcının ödemelerinin tamamlanmasının ardından ikinci aşama başlıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın toplanacak Fon Koordinasyon Kurulu tarafından fon ödemelerinde ikinci planın açıklanacağını duyurdu.

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Fon yatırımcılarına ödeme için ikinci aşama! Kurul toplanıyor, yeni plan açıklanacak
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1 milyon TL'ye kadar parası olan küçük yatırımcıya yapılan ödemelerin ardından fon ödemelerinde ikinci aşama başlıyor. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın toplanacak. Kurul, fon ödemelerinde ikinci planın açıklanacak.

FON KOORDİNASYON KURULU TOPLANIYOR

GSS prim borçlarının silinmesini de içeren kanun tekliflerini Meclis Başkanlığı'na sun AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon ödemelerine yönelik yeni açıklamalarda bulundu.

Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Fon Koordinasyon Kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın toplantısını yapacak. 4 Kasım'da yapılan ödemenin ikinci planı yarın alınacak kararla ilan edilecek. Teklifle asli görev alanı olmamasına rağmen kanunla verilen görevle 17 Eylül itibariyle olağanüstü tasfiyeyi yürüten personellere ve bankalara mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz."

1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME YAPILDI

Öte yandan tasfiyesine karar verilen ve tasfiye işlemleri tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsayan Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) belirleyeceği fonlarda yatırımcılara ara ödeme yapıldı. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara hesaplanan net yatırım tutarları kadar; 1 milyon TL ve üzerinde olanlar ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme gerçekleştirildi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#RESMÎ GAZETE #ABDULLAH GÜLER #CEVDET YILMAZ #FON

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Fon yatırımcılarına ödeme için ikinci aşama! Kurul toplanıyor, yeni plan açıklanacak
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