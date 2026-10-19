Fonda 40.8 milyar TL ödeme yapıldı

6. Fon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, 66 ayrı yatırım fonunda 45 binden fazla kişiye 40.8 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Açıklamada, "Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 65'e düşmüştür. SPK
'nın 15 Ekim tarihli kararı ile Hedef Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin de 3 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.