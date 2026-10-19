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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Fonda 40.8 milyar TL ödeme yapıldı

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ANKARA
Fonda 40.8 milyar TL ödeme yapıldı
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6. Fon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, 66 ayrı yatırım fonunda 45 binden fazla kişiye 40.8 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Açıklamada, "Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 65'e düşmüştür. SPK'nın 15 Ekim tarihli kararı ile Hedef Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin de 3 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
#CEVDET YILMAZ #SPK #CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
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Fonda 40.8 milyar TL ödeme yapıldı
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