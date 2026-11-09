Fonda gönüllü iade 31,6 milyar liraya ulaştı

Tasfiye edilen yatırım fonları ve bu fonların yoğun yatırım yaptığı hisselerde şüpheli işlemlerden fahiş kazanç elde eden yatırımcılara ilişkin TMSF'den yeni açıklama geldi.

Sürecin kişilere göre değil, elde edilen kazanç üzerinden belirlenen ve herkese eşit uygulanan kriterlerle yürütüldüğünü bildiren TMSF, şüpheli işlemlerden belirli bir tutarın üzerinde fahiş kazanç elde eden yatırımcılara gönüllü iade daveti yapılmaya devam edildiğini duyurdu.

İNCELEME FONLARLA SINIRLI TUTULMADI

TMSF'nin gönüllü iade işlemlerine ilişkin duyurusu kurumun internet sitesinde yayımlandı. Açıklamada, tasfiye edilen yatırım fonlarında şüpheli işlemlerden belirlenen tutarın üzerinde fahiş kazanç elde eden tüm yatırımcılar hakkında inceleme başlatıldığı ve bu kişilere gönüllü iade daveti yapıldığı belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Tasfiye edilen yatırım fonlarıyla ilgili süreç, baştan beri kişilere göre değil, elde edilen fahiş kazanca göre belirlenen açık ve herkese eşit uygulanan kriterler ile yürütülmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak, tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzerinde fahiş kazanç elde eden tüm yatırımcılar hakkında inceleme başlatılmış ve bu kişilere gönüllü iade daveti yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir."

TMSF, incelemelerin yalnızca tasfiye edilen fonlarla sınırlı olmadığını da vurguladı. Açıklamada, fonlardaki paranın önemli bir bölümünün belirli hisselere yönlendirildiği ve kazancın bir kısmının bu hisseler üzerinden elde edildiği ifade edildi.

HİSSELERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR DA KAPSAMDA

Fonlarda uygulanan kriterlerin, fonların yoğun yatırım yaptığı hisselere de uygulandığı bildirildi. Buna göre, söz konusu hisselerde şüpheli işlemlerden belirli bir tutarın üzerinde, enflasyondan arındırılmış fahiş kazanç elde eden yatırımcılar da incelemeye alındı.

TMSF, bu kişilerin ilgili fonlarda yatırımı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın gönüllü iade daveti yapıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu hisselerde öncelikli olarak şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzeri (enflasyondan arındırılmış) fahiş kazanç elde eden herkes hakkında, fonda yatırımı olsun ya da olmasın, inceleme başlatılmış ve gönüllü iade daveti yapılmaktadır. Böylece fonların parasının aktığı her noktada oluşan fahiş kazanç kapsama alınmıştır. Fonlardan ve fonlarla bağlantılı şekilde hisselerden elde edilen fahiş kazançların tespiti ve gönüllü iadesine yönelik işlem, kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin nihai bir hüküm ifade etmemektedir."

SUÇ TESPİTİ HALİNDE YARGI SÜRECİ AYRICA İŞLEYECEK

TMSF, gönüllü iade sürecinin kişilerin suçlu veya suçsuz olduğuna ilişkin nihai bir karar anlamına gelmediğinin altını çizdi. Açıklamada, manipülasyon veya başka bir suç tespit edilen dosyalarda yargı sürecinin ayrıca ve bağımsız olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Süreçte kapsamın aşamalı olarak genişletileceği de bildirildi. Yüksek kazanç eşiklerinin adım adım düşürülerek küçük yatırımcıların zararına fahiş kazanç elde eden herkesin aynı kriterlerle değerlendirilmesi hedefleniyor.

TMSF, bugüne kadar gönüllü iade işlemleri yoluyla 31,6 milyar lira tahsil edildiğini açıkladı. Ayrıca soruşturmalar kapsamında, fonlarda yaşanan mali kayıpların telafisinde değerlendirilmek üzere şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirlerin de uygulandığı belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör