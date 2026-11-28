İletişim Başkanlığı, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarına ilişkin ara ödeme sürecinin tamamlandığını duyurdu. 29 Eylül'den bu yana yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanlığı, 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199 milyar 550 milyon TL ödeme yapıldığını, süreçte kamu kaynağı kullanılmadığını vurguladı.

97 FONDA HEPSİ ÖDENDİ

Olağan tasfiye kapsamında 64 bin 506 yatırımcıya 65.8 milyar TL nakdi, 12.6 milyar TL ayni olmak üzere toplam 78.4 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Bu kapsamda 97 fondaki yatırımcıların alacaklarının tamamı ödendi.

121 MİLYAR TL ÖDEME

Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 415 bin 955 yatırımcıya 117.55 milyar TL nakdi, 3.6 milyar TL ayni olmak üzere toplam 121.15 milyar TL ödeme yapıldı. Olağanüstü tasfiyeye konu olan 34 fondan 25'inde tüm ödemeler tamamlanırken, 369 bin 837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödendi.

KAMU KAYNAĞI KULLANILMADI

SÜRECİN başlangıcından bu yana tasfiye kapsamındaki 131 fonun 122'sinde, 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199.55 milyar TL ödeme yapıldığı açıklandı. Ödemelerde, tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerindeki kaynakların yanı sıra TMSF bünyesinde oluşturulan iade hesaplarına aktarılan 47.3 milyar TL'yi aşkın varlık kullanıldı. Kurul, süreç boyunca herhangi bir kamu kaynağının kullanılmadığını vurguladı.

KALAN ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

FON Koordinasyon Kurulu, bugünden itibaren sürecin olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edeceğini bildirdi. Tasfiye edilen fonlara ait mal varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve fahiş kazançlardan elde edilen kaynakların aktarılmasıyla oluşacak tutar, hak sahiplerine payları oranında ödenmeye devam edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör