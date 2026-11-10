Fonların şişirdiği hisselere yakın takip

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye edilen yatırım fonlarıyla ilgili sürecin baştan beri kişilere göre değil, elde edilen fahiş kazanca göre belirlenen, açık ve herkese eşit uygulanan kriterler ile yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, bu kapsamda öncelikli olarak, tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzerinde fahiş kazanç elde eden tüm yatırımcılar hakkında incelemenin başlatıldığı, bu kişilere gönüllü iade daveti yapıldığı ve yapılmaya devam edildiğini bildirdi.

ASIL KAZANÇ HİSSE SENEDİNDE

Sürecin yalnızca fonlarla sınırlı tutulmadığı vurgulanan duyuruda, fonlardaki paranın önemli bölümünün belirli hisselere yönlendirildiği ve asıl kazancın bir kısmının bu hisseler üzerinden elde edildiği belirtildi. Bu nedenle aynı kriterlerin fonların yoğun yatırım yaptığı hisselere de uygulandığının altı çizilen duyuruda, "Bu hisselerde öncelikli olarak şüpheli işlemlerden belli bir rakamın üzeri (enflasyondan arındırılmış) fahiş kazanç elde eden herkes hakkında, fonda yatırımı olsun ya da olmasın, inceleme başlatılmış ve gönüllü iade daveti yapılmaktadır. Böylece fonların parasının aktığı her noktada oluşan fahiş kazanç kapsama alınmıştır" denildi. Süreçte yüksek kazanç eşiklerinin adım adım düşürülerek kapsamın genişletileceği belirtilerek, şimdiye kadar gönüllü iade işlemiyle 31,6 milyar lira tahsil edildiği kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör