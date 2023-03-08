Fransız işçiler rafineriyi bastı

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören reformu protesto eden sendikaların grevi derinleşiyor. Önceki gün 1.3 milyona yakın kişinin katıldığı protestolar dün de devam etti. Muhalefet partilerinin 'savaş'a benzettiği grevler bu hafta boyunca sürecek. Protestocular Total'in rafinerilerini ablukaya aldı. 17 bin megavattan fazla nükleer, hidro ve termik güç grevcilerin elinde... Enerji ve maden sektörü çalışanları enerjide kara hafta yaratarak, hükümete baskı kurmayı amaçlıyor. CGT sendikasının madencilik ve enerji kolu sektör çalışanlarının 10 Mart Cuma gününe kadar grev yapacağını belirtiyor.Fransız petrol ve gaz şirketi TotalEnergies'in rafineri teslimatları dün askıya alındı. TotalEnergies'in kuzey Fransa'daki Gonfreville l'Orcher'deki rafinerisine erişim, sendikacılar tarafından ahşap paletler ve lastikler ateşe verilerek engellendi. Çarşamba vardiyasında çalışan 269 kişinin yarısı grevdeydi.CGT sendikasının temsilcisi Germinal Lancelin, Esso'nun kuzey Fransa'daki Fos'taki ve güney Fransa'daki Jerome Limanı'ndaki rafinerilerinde akaryakıt dağıtımını engelleyen grevlerin devam ettiğini söyledi. Fos işçilerinin yaklaşık yüzde 90'ı ve Jerome Limanı'ndakilerin yüzde 20'si greve katıldı. TotalEnergies ise grev oranlarının istasyonlarda yüzde 40 ila 100 arasında değiştiğini, ancak tüketicilerin en azından şimdilik benzin istasyonlarındaki stokların tükenmesinden endişelenmemesi gerektiğini söyledi.CGT temsilcisi Fabrice Coudour, dört Fransız LNG terminalinin ve tüm gaz depolama tesislerinin de bloke edildiğini söyledi.Operatör şirket olan EDF verilerine göre, grevin nükleer, termik ve hidroelektrik santrallerini etkilemesi nedeniyle dün sabah Fransa'da elektrik üretimi 11.2 gigawatt (GW) azaldı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformuyla, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılması planlanıyor. Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev