Fransız turizm devinden 24 yeni otel

Raffles, Fairmont, Rixos gibi 45'ten fazla markayı bünyesinde barındıran Fransız turizm devi Accor, Türkiye'de vites artırdı. 14 şehirde 85'in üzerinde otel ve 16 bin 700 odaya ulaşan grup, geliştirme aşamasındaki 24'ten fazla otelle portföyünü daha da büyütmeye hazırlanıyor. 2030 yılına kadar açılması planlanan otellerle ilave 3 bin yeni oda turizme kazandırılırken Accor'un Türkiye'deki oda sayısı da 20 bine çıkacak. İstanbul ve Antalya'nın yanı sıra rotasını Anadolu'ya çeviren Accor, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri ve Karadeniz hattına odaklanıyor. Accor Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik (MEA APAC) CEO'su Duncan O'Rourke, güçlü iç ve dış talebi, coğrafi çeşitliliği ve yeni geliştirme fırsatlarıyla Türkiye'nin Accor'un bölgesel büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye en stratejik büyüme pazarlarımızdan biri" diye konuştu.

ROTAYI ANADOLU'YA KIRDI

Türkiye'de 14 şehirde 85'in üzerinde otel işlettiklerini aktaran O'Rourke, rotayı Anadolu'ya çevirdiklerini söyledi. Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri ve Karadeniz koridorunu yeni yatırım fırsatlarının öne çıktığı bölgeler olarak sıralayan O'Rourke, "Hali hazırda geliştirme aşamasında olduğumuz 24'ten fazla otel ve 3 binden fazla oda var" dedi. Uluslararası otel markalarının bu şehirlerdeki penetrasyonunun düşük olduğunu anlatan O'Rourke, bunun yeni otel yatırımlarının Accor markalarına dönüşümü için fırsat yarattığını söyledi.



TURİZM İVMESİ İKİNCİ YARIDA GÜÇLENDİ

Türkiye'de turizmin yılın ilk bölümünün daha yavaş geçtiğini aktaran O'Rourke, ikinci çeyrekten itibaren performansın belirgin şekilde güçlendiğini söyledi. O'Rourke, "Bu ivmenin yılın kalan bölümünde devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör