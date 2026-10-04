G7’den stratejik rezerv hamlesi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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G7 ülkeleri, yükselen enerji fiyatlarını aşağı çekmek ve dizel arzındaki daralmayı hafifletmek amacıyla stratejik petrol rezervlerinin koordineli biçimde kullanılmasına karar verdi. Fransa öncülüğündeki girişim dört aya yayılacak ve özellikle dizel arzındaki sıkışıklığı hafifletecek. G7 tarafından yapılan açıklamaya göre ülkeler, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dört ay toplam 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrolü piyasaya sürecek. Plan kapsamında dizel arzına öncelik verilirken, dizelin önemli bir bölümünün ilk 20 gün içerisinde piyasaya sunulması öngörülüyor.