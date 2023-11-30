Gabar’da kuyu sayısı 22’ye günlük üretim 27 bin varile ulaştı

Şırnak'ınGabar Dağı bölgesinde çıkan petrolün ardından yapılan çalışmalar hız kazanırken, kule sayısı 10'a, kuyu sayısı da 30'a yükseldi. Şehit Astsubay Esma Çevik ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın sahasında günlük çıkarılan petrol 27 bin varile yaklaşırken, Gabbar'da TPAO, 100 bin varil hedefe emin adımlarla ilerliyor. Petrol kuyusunun faaliyete alınma törenine Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin ile TPAO çalışanları katıldı. Üretim startını Şırnak Valisi Cevdet Atay verdi. Vali Atay, petrol üretim kuyusunun başına gelerek, vanayı açtı. Çıkan petrol ile ilgili bilgi aldı. Bölgede şuanda 22 petrol kuyusunda üretim gerçekleştirilirken, 14 kuyuda ise çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Yıl sonunda üretime alınacak olan kuyular ile birlikte üretim miktarının 35 bin varile çıkarılması planlanıyor. 2024 yılı içerisinde ise hedef 100 kuyudan 100 bin varil petrol üretmek. Şehit Esma Çevik 30 Petrol Üretim kuyusunun faaliyete alınmasından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Cevdet Atay; "Hayırlı Uğurlu olsun memleketimize, milletimize. Şuan Akçay bölgesindeyiz. Şehit Esma Çevik bölgesi burası. Bugün burada 22'inci kuyumuzu devreye aldık. Allah'ın izni ile 2 bin varil günlük petrol üretimi bekliyoruz. Yaklaşık bin 600 metre civarında petrol bulduk. Bugün startı ile beraber kuyuyu devreye aldık. Hemen yanı başımızda 32 nolu kuyumuzu da 12 saat içerisinde devreye alacağız. Buradan şu mesajı vermek istiyorum: Huzurla beraber, çalışma ile beraber çok güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah memleketimiz, milletimiz için hayırlar getirir. Bu sadece Şırnak için değil, Türkiye için umut verici gelişmeler. Burada emeği geçen Türkiye Petrolleri çalışanları olmak üzere, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Devlet olarak bu işin bilincindeyiz"dedi.Sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Cevdet Atay, "Şu anda 27 bin varil civarındayız. Bu yılın sonunda inşallah açılacak olan kuyularla beraber 35 bin varile ulaşacağız. Ana hedefimiz 100 kuyuda 100 bin varil. 2024 yılının sonunda da bu hedefimize ulaşacağız. 14 kuyuda sondaj, 30 kuyuda da lokasyon çalışmalarımız devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ise, iki farklı bölgede kurulan kulelerin petrol arama çalışmaları devam ediyor.