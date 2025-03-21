Gabar’da üretim 80 bin varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'deki petrol üretiminin 2016 yılına kıyasla 3 katına çıktığını bildirerek, Şırnak Gabar'daki günlük üretimin 80 bin varile ulaştığını açıkladı. Bakan Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen iftara katıldı. Burada gençlere seslenen Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretim ile 3 milyon hanenin gaz ihtiyacının karşılandığını söyledi. Bayraktar, bir dönem terörle anılan Şırnak Gabar'da 2021 yılında cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini gerçekleştirdiklerini anlatarak "O sahadan biz bugün 80 bin varil petrol üretiyoruz. Bizim üretimimiz 2016 yılından bugüne yaklaşık 3 kat artmış durumda" dedi. Türkiye'deki petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir safhaya geçtiklerini kaydeden Bayraktar, önce Diyarbakır sonra Trakya bölgesinde konvansiyonel olmayan petrol ve doğal gaz aramacılığına başlayacaklarını ifade etti. Ekonomide kırılganlığın nedeni olan enerjide dışa bağımlılığın çözülmesi halinde dar gelirliler, sabit gelirliler ve enflasyon ile ilgili bütün sıkıntıların ortadan kaldırılacağına işaret eden Bayraktar, "Bakın her yıl 70, 80, 100 milyar dolar dışarıya enerji için para ödüyoruz. Bu paranın bizim kasamızda kaldığı bir Türkiye'yi düşünün. İnşallah bu Türkiye çok uzak değil. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz" dedi.

BULANLAR, ARAYANLARDIR

Bayraktar, AK Parti iktidarında Türkiye ekonomisinin 1.3 trilyon dolara geldiğini belirterek "Bize ayak bağı olmak isteyenler olmasaydı 2.5 trilyon dolarlık bir ekonomi olacaktık. Terörle bizi yıllarca meşgul ettiler. Her arayan bulamaz ama bulanlar mutlaka arayanlardır. Biz her bir karış toprağımızda aramaya gayret edeceğiz" diye konuştu.