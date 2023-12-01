Galataport İstanbul, ‘En İyi Yeni Geliştirme Projesi’ ödülünü kazandı

Galaport İstanbul, bu yıl 29 Kasım tarihinde Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleşen, perakende sektörünün devlerini buluşturan ve dünyanın en prestijli projelerinin yarıştığı MAPIC 2023 Ödülleri'nden özel bir ödülle döndü. Finalistler, yeni teknolojilerin kullanımıyla sunduğu inovatif yaklaşımlar, projenin çevresel etkileri ile yer aldığı bölgeye katkısı, mimari özellikleri, marka karması, müşteri memnuniyeti ve sağladığı alışveriş deneyimi bazında değerlendirildi.

"Sorumlu Büyüme Çağı" temasıyla düzenlenen MAPIC Ödülleri'nde bu yıl 75 ülkeden 6 bin katılımcı bir araya geldi. Dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminaline bağlı özel kapak sistemi sayesinde İstanbul'un tarihi limanını erişime açarak hareketli bir gastronomi, kültür sanat ve alışveriş mahallesine dönüştüren Galataport İstanbul, kısa zamanda şehrin favori buluşma noktası haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galataport İstanbul Varlık Yönetimi ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, ödül dolayısıyla büyük bir gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Galataport İstanbul, 19. yüzyılın sonundan bu yana erişime kapalı olan Boğaz'ın 1.2 kilometrelik sahil şeridini, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak favori buluşma noktasına dönüştüren, liman fonksiyonunu da yenilikçi bir yaklaşımla şehre kazandıran bir proje olmasıyla öne çıkıyor. Mühendislik ve mimari olarak birçok inovasyonu da içerisinde barındırıyor, çevresel etkileri en aza indirmek için pek çok uygulamayı hayata geçiriyor. Galataport İstanbul'un deneyim odaklı, Türkiye ve İstanbul'un zengin kültürünü yansıtan markalarıyla uluslararası markaları bir arada sunan marka karması ve tüm bu özellikleri ile MAPIC Ödülleri'nde 'En İyi Yeni Geliştirme Projesi' ödülüne layık görülmesi, bizler için çok değerli."