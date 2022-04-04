Garanti Bankası’nda 25.7 milyarlık çağrı başladı

GARANTİBankası'nın yüzde 49.85'ine sahip olan İspanyol devi BBVA'nın borsadaki ortaklara çağrı operasyonu dün başladı. BBVA, halka açık olan yüzde 50.15 oranındaki 2.1 milyar adet hisse için 29 Nisan'a kadar çağrı yapacak. Çağrı operasyonunda hisse fiyatı 12.20 TL olarak belirlenirken, ortakların tamamının buna karşılık vermesi durumunda BBVA 25.7 milyar TL ödeme yapacak. 25.7 milyar TL yabancı bir yatırımcının Türkiye'de bir şirket için tek seferde gerçekleştireceği en büyük işlem olacak. BBVA, Garanti BBVA'ya ilk yatırımını 2011 yılında Doğuş ve General Electric'in yüzde 25.01 oranındaki paylarını satın alarak gerçekleştirmişti. 2015 yılında Garanti BBVA'nın çoğunluk pay sahibi olan BBVA, Doğuş'tan aldığı ek paylar ile bankanın kontrolünü alarak pay sahipliği oranını yüzde 39.9'a, ardından 2017'de de yüzde 49.85'e çıkardı. Çağrının tamamlanmasıyla birlikte BBVA'nın 2011'den bu yana Garanti Bankası hisseleri için ödediği toplam bedel ise yaklaşık 45 milyar TL ile (12 milyar dolar) Türkiye için rekor bir rakama ulaşacak.Öte yandan geçtiğimiz haftayı yüzde 3.5'lik yükselişle, yılın ilk çeyreğini ise son 10 yılın en yüksek değer artışıyla kapatan Borsa İstanbul'da çıkış dün de devam etti. 16 Aralık 2021'de 2.278 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştiren Borsa İstanbul, dün bu seviyeyi aşarak kapanış rekoru kırdı. Endeks günü yüzde 2.65'lik yükselişle 2.311 puandan tamamladı.