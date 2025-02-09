Garanti kapsamındaki kombide müşteri haklı

İstanbul Sultangazi'de yaşanan olayda Bahtiyar İşçimen, 2023 yılında ünlü bir markanın mağazasından kombi satın aldı. İddiaya göre, 3 yıllık garantisi olan kombide 1.5 yıl sonra arızalar meydana geldi. Arızaların ardından firmaya ulaşan aileye yetkili servis yönlendirildi. Yetkili servis çalışanları kombinin su pompasının çürüdüğünü ve bu durumun garanti kapsamına girmediğini söyleyerek İşçimen ailesinden 6 bin 500 TL ücret aldı. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran aileyi heyet haklı buldu ve heyetin aldığı kararda para iadesinin yapılması gerektiği belirtildi. Ancak aile para iadesi için firmayı aradıklarında firmanın dükkânının devredildiğini öğrendi ve muhatap bulunamadı. Mağdur aile yasal yollara dava açmaya hazırlanıyor. SABAH'a konuşan Bahtiyar İşçimen, "Aldığım kombinin 3 yıl garantisi vardı. 1 buçuk sene sonra su pompasının arızalanmasından dolayı kombi bozuldu. Teknik servis kombinin su pompasının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Fakat garanti kapsamına girmiyormuş, ödeme yapmamı istediler. Toplamda teknik servise 6.500 TL ödedim. Ben de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Hakem Heyeti de beni haklı buldu. Bana para iadesi yapılacağı yönünde karar alındı ama şahıslar dükkânı devretmiş" dedi.