Garanti’den 60 milyar euroluk finansman

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BBVA Başkanı Carlos Torres Vila, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında katıldığı panelde, BBVA'nın Ocak 2025- Eylül 2026 döneminde elektrifikasyonla bağlantılı sürdürülebilir iş hacmi kapsamında yaklaşık 60 milyar euro finansman sağladığını ifade etti. Bu tutar, BBVA'nın aynı dönemde sürdürülebilir işlere aktardığı toplam 254 milyar euronun yaklaşık yüzde 24'ünü oluşturuyor. Vila, "Yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor, hem danışmanlık hizmeti sunarak hem de müşterilerimizin dönüşüm süreçlerine eşlik ederek bu sürece mümkün olan her şekilde katkıda bulunuyoruz" dedi.