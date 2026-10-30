Garanti’den ekonomiye 4.2 trilyon TL destek

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Türkiye Garanti Bankası'nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı 98.2 milyar TL oldu. Aktif büyüklüğü 5.6 trilyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 4.2 trilyon TL oldu. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Çeyreğin ikinci yarısından itibaren fonlama maliyetlerinde gözlenen gerileme, sektörün kârlılık görünümünü olumlu yönde etkiledi. Bu dönemde, faiz ve fonlama koşullarındaki değişim, etkin fiyatlama ve bilanço yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koydu" dedi.