Garanti’nin aktif büyüklüğü 3 trilyon TL’yi aştı

31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarını açıklayan Türkiye Garanti Bankası'nın, 2024 yılı net kârı 92 milyar 178 milyon 886 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 3 trilyon 2 milyar TL sev-i yesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 310 milyar TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 70 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı 2024'te yüzde 30.8 büyüme ile 2 trilyon 96 milyar 355 milyon TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 18.2, özkaynak kârlılığı yüzde 32.5, aktif kârlılığı ise yüzde 3.5 seviyelerinde gerçekleşti. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "2024'te bankacılık sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri aktif kalitesiydi. Buna verdiğimiz önem, doğru risk yönetimi stratejileri ve sağlam operasyonel altyapımız, güçlü finansal duruşumuzu pekiştirmemizi sağladı. 2024 sonu itibarıyla Türk lirası kredilerdeki liderliğimizi sürdürdük. Her segmentte pazar payımızı artırarak, hem mevcut müşteri portföyümüze daha fazla değer kattık hem de yeni müşteri kazandık. Müşteri odaklı bilanço yapımızla fonlama tabanımızı büyütmeye ve TL mevduatlarındaki geleneksel liderliğimizi korumaya devam ettik" dedi.