‘Gardaş’ diyarına enerji çıkarması

Azerbaycan'a 20-21 Aralık'ta önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bu ülkeye yapacağı ziyaretin temel gündem maddesini enerji ticareti oluşturacak. Ziyarette, Azerbaycan enerji devi SOCAR'ın yeni yatırımları ve Türkiye'den başlayarak İtalya'ya kadar uzanan TANAP'ın kapasitesinin artırılması konuları masada olacak.Türkiye'yi haziran ayında ziyaret eden Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Mikayil Cabbarov ve heyetleri ile görüşen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 20-21 Aralık'ta Azerbaycan'a iadeyi ziyaret gerçekleştirecek. İki ülke arasında heyetler arası yapılacak görüşmelerde temel gündem maddesinin enerji ticareti olması bekleniyor.Bolat'ın Azerbaycan temasları çerçevesinde mevcutta Türkiye'de 20 milyar dolar yatırımı bulunan SOCAR'ın yeni yatırımlarını ve Nahçıvan üzerinden planlanan ticaretin gelişmesini de görüşeceği ifade edildi. Ayrıca Bolat'ın Türkiye'den başlayarak İtalya'ya kadar uzanan TANAP'ın kapasitesinin artırılması konularında da görüşmeler yapacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Avrupa ve Türkiye'nin enerji tedariki konusunda önemli bir yere sahip olan TANAP'ın kapasite artışının da bu görüşmelerde konuşulması planlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Finans Merkezi (İFM) konusunda ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde doğalgaz, elektrik ve madenlerin içerisinde olduğu daha büyük bir ticaret merkezinin kurulması planlanırken, İFM'de Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden uluslararası ticarete konu edilmesi de planlanıyor.Türkiye, Trakya bölgesine kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olmaya hazırlanırken, 2024'te kurulacak merkezin en önemli partner ülkeleri Rusya ve Azerbaycan olacak.Bu kapsamda Bakan Bolat'ın görüşmelerinde Azeri gazının Avrupa pazarına Türkiye üzerinden daha fazla satılmasına yönelik de bilgi alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.Ayrıca iki ülke arasında imzalanan yeni tercihli ticaret anlaşması sayesinde iki ülke arasında 20 milyar dolara yaklaşan ticaretin de artırılması hedefleniyor. Ticaretin artırılması hedefiyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ihracatçılardan Azerbaycan pazarında yaşanan sorunları ve eksiklikleri kendilerine iletmelerini istedi. Bakan Bolat'ın ziyareti ile hem geniş kapsamlı yatırımlar hem de ihracatçının sorunları heyetler arası görüşmeler de masaya yatırılacak.Öte yandan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Raimondo, Türkiye- ABD ticaret ilişkilerini geliştirmek için yakın işbirliği kurmak istediğini, bu kapsamda ön plana çıkan tüm hususları birlikte görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Bolat da, işbirliğinin geliştirilmesi için bazı temel hususların altını çizdi. ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hedefinin yakalanması için ihracatçı sektörlerin beklentileri bulunduğunu aktaran Bolat, bunlar arasında ABD pazarına girişte çelik, alüminyum, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin karşılaştığı sorunların çözülmesinin öncelikli olduğunu belirtti. İki bakan, görüşmenin birlikte ele alınabilecek birçok konu başlığı olduğunu gösterdiğini vurguladı.