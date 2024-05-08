Garson savaşı başladı

Türkiye'deki eleman açığı sorununun en çok yaşandığı sektörlerden birisi de restoran ve kafeler oldu. Bu sektörde, garson, şef, komi, aşçı gibi alanlarda personel bulunamıyor. Sorunun büyüyerek devam ettiğini belirten sektör temsilcileri, turizm sezonunun hareketlenmesiyle işletmeler arasında garson savaşları yaşanacağını belirtiyor. Oteller şimdiden İstanbul ve Anadolu'daki garsonları sahil bölgelerine transfer etmeye başladı. BONSERVİS VAREleman açığı maaşları da artırmış durumda. 60 bin liradan başlayan aylık maaşlar daha lüks mekânlarda 100 bin TL'nin de üzerine çıkıyor. Yaza özel garsonlara teşvik mekanizması istediklerini söyleyen sektör temsilcileri, "Bu yaz hizmet sektörünün ana gündemi garson bulamamak olacak. Deneyimli garsonları bonservis ile transfer eder hale geldik. Türkiye bu yaza tarihinin en çok turist ağırlama rekoruna hazırlanırken istihdam alanında ise çok zorlu bir sınav verecek. Bu nedenle özel bir garson teşviki bekliyoruz" diyor.Hizmet ve sanayi sektörlerindeki istihdam krizine kadın çalışanlar bir nebze ilaç oluyor. Bu yıl hizmet ve sanayide 365 bin kişilik istihdam artışının 201 bini kadınlardan oluştu. Sanayide erkek istihdamı 18 bin azalırken, kadın istihdamı ise 65 bin arttı.BİRbaşka kriz ise tarım sektöründe yaşanıyor. Sürü yöneticisi olarak adlandırılmaya başlayan çoban bulamama krizine hükümet de el atmış durumda. 100'den fazla hayvana sahip sürülerde bakanlık SGK prim desteğine ek olarak bu sene yıllık 30 ila 60 bin liralık teşvik veriyor. Çobanların yıllık geliri ise ilave katkılarla bazı bölgelerde 1 milyon TL'nin üzerine çıktı.