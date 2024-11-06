Gayrimenkul fonlarına ilgi çok büyük

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son dönemde gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO) ciddi bir teveccüh olduğunu belirterek, "Borsamızda 48 adet gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Bunların 2023 yılında değerleri 350 milyar liraydı. Bu yılı 550-600 milyar lira civarında bir değerle kapatacağımızı görüyoruz" dedi. 19. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi'nde konuşan Gönül, GYO'ların sermaye piyasaları için önemli yapılar olduğunu söyledi.Gayrimenkul yatırım fonlarına ciddi bir ilgi olduğunu ve çok sayıda Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) kurulduğunu dile getiren Gönül, "Bu yıl GYF'lerin projelere yatırım yapmasının önünü açtık. Böylece sadece bitmiş değil, devam eden veya başlangıç aşamasındaki projelere de yatırım yapabiliyorlar. GYF'lerin güncel değeri 104 milyar lira. 2024 sonunda yaklaşık 115 milyar lira gibi bir rakamla karşımıza çıkacaklarını tahmin ediyorum. Bunun da 2025 yılında yaklaşık 150 milyar liranın üzerinde bir fon büyüklüğüne ulaşacağını tahmin ediyoruz." Gönül, Proje GYF'lerin yatırımcılar tarafından her geçen gün daha fazla tanındığını kaydederek, "Proje GYF'ler henüz kuruluş aşamasında. Bu fonların kuruluşu için yüzde 50 konut olması zorunluluğu getirdik. Özellikle kentsel dönüşüm için kullanılabilmesi için de bunu öne çıkardık. Konut tarafında arzın yükselmesine yardımcı olabileceğini tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.GYODER Başkanı Neşecan Çekici, "Türkiye ekonomisinin kalbi, gayrimenkul sektörüdür. Biz, geleceğin mimarlarıyız" dedi. KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, SPK'nın proje gayrimenkul yatırım fonları yönetmeliğinin devreye girdiğini hatırlatarak, "İlk aşamada mülk sahipleri mülklerini proje gayrimenkul fonlarının içine atarak geliştirecek. İkinci aşamada fonlarda para biriktiği zaman projeler yapacaklar" dedi.