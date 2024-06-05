Gayrimenkul sektörü yatırım fonlarıyla büyüyecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul sektörüne derinlik katmak için kolları sıvadı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yakın zamanda yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğiyle Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) uygulamasıyla, yeni gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve bunların sektöre yatırım yapmasının amaçlandığını belirtti. Başkan Gönül, bu fonların projelere yatırım yapmanın önünü açacağını, bu araçların gayrimenkul sektörüne ve büyümeye katkısının daha da artırılacağını söyledi. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından Ankara'da düzenlenen 1. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'nde konuşan Gönül, "Değişiklikle, yatırımcıları koruma misyonumuzdan ödün vermeden belirlediğimiz şartlar dahilinde, proje gayrimenkul yatırım fonlarının kurulmasına veya mevcut fonlardan portföyleri uygun olanların bu fonlara dönüşmesine olanak sağlanacak." Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının toplam piyasa değerinin 2021 yılında 95 milyar TL, 2023 yılında 350 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyleyen Gönül, konuşmasında son 2 yıldaki toplam değer artışının yüzde 250'yi aştığına dikkati çekti. SPK Başkanı Gönül, "Borsa İstanbul'da toplam 47 adet gayrimenkul yatırım ortaklığı işlem görüyor. Gayrimenkul yatırım fonlarının toplam portföy büyüklüğü 2023 sonunda 75 milyar TL'yi aştı" diye konuştu.Zirveye katılan inşaat sektörü temsilcileri de eleman sıkıntısına dikkati çektiler. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerinin yurt dışında 136 ülkede olduğunu, bu yıl mayıs sonu itibariyle toplamda 509 milyar dolar iş hacmine ulaştığını ve 12 bin 170 proje tamamladığını söyledi. Erdal Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Senede 3 milyon gencimizi üniversitede sevk ediyoruz. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda ne tür bir istihdam ihtiyacı olduğuna bakmadan bütün gençleri üniversiteye yönlendiriyoruz. O nedenle maalesef şantiyelerde çalıştıracak usta, işçi, operatör bulamıyoruz. Şantiyelerimize Vietnam'dan, Filipinler'den insan getirmeye başladık. Bu sorunları sizlerin de aynı şekilde yaşadığınızı biliyorum. Gerçekten ülkemizin ihtiyaç duyduğu branşlara eğilecek şekilde eğitim sistemimizde gerekenleri beraberce yapalım."Gayrimenkul sektörünün tüm gündem maddelerinin konuşulduğu zirvede, "Konut Sektöründe Darboğazdan Çıkış Yolları" başlıklı panel de düzenlendi. SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde SPK Başkan Yardımcısı Uğur Yaylaönü, Türkiye Emlak Katılım Genel Müdür Yardımcısı Şenol Altundaş ve Dalfin Finansal ve Kurumsal Çözümler Ortağı Mustafa Aşkın konuşmacı olarak yer aldı. Panelde özellikle konut üreticilerinin finansman aşamasında yaşadığı zorluklar, benimsenen yanlış stratejiler ve çözüm yolları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan, 300'den fazla alt sektörü destekleyen gayrimenkul endüstrisinin, ekonomiler için çarpan etkisine sahip olduğunu belirterek, "Doğru kurgulanan bir gayrimenkul endüstrisi, kalkınma hızını geometrik olarak artırır. GYODER olarak kendimizi, dünya genelinde gayrimenkul sektörünün karşılaştığı küresel zorluklara çözümler üretmeye, verimi ve ortak faydayı artıracak yaklaşımlar geliştirmeye adamış bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Çekici, çıkması beklenen gayrimenkul yatırım fonlarının nitelikli yatırımcıya hitap edeceğini, kentsel dönüşüme de katkı sağlayacağını belirtti.KAMUDA tasarruf tedbirlerinin de sektöre etkilerine dikkati çeken Erdal Eren, ekonomide daralma yaşandığı her dönemde yapılan kısıtlamalarda kamu yatırımlarının geldiğini söyledi. Eren, kamuda tasarruf kapsamında müteahhitlerin yatırım ödeneklerinin öne yüzde 15 kısıldığını vurguladı. İstihdam ve ihracat konusunda sektör olarak sorumlulukları olduğuna işaret eden Eren, iç talepteki daralma dönemlerinde çok agresif şekilde yurt dışına açıldıklarını, Türk müteahhitlerinin ülke bayrağını dalgalandırdığı 136 ülkede 509 milyar dolarlık yatırımla 12 bin 170 proje tamamladığını vurguladı.ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, inşaat başta olmak üzere birçok sektörlerde eleman sıkıntısı yaşandığını işaret ederek, "Planlamayla ilgili eksiklikler var. Bu da ülke ekonomisine zarar veriyor. Bizde 8 milyon üniversite öğrencisi var. 208 üniversite var ama ihtiyaç belki 50-60 tane" dedi. Baran, sözlerine şöyle devam etti: "Aileler olarak çocuklarımız üniversite okumaları için zorluyoruz. Ancak şu anda eleman sıkıntısıyla ilgili hakikaten inşaat sektörü başta olmak üzere eleman sıkıntısı söz konusu. Bu üretimimizi, ticaretimizi, ihracatımızı etkiliyor."