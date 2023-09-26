Gayrimenkul sektöründe "Çözüm Zirvesi" gerçekleştirildi

ATO'da, Odanın 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesinin organizasyonuyla gayrimenkul sektöründe tahkim ve ara buluculuk konularının ele alındığı "Çözüm Zirvesi" düzenlendi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, uyuşmazlıkları hızlı çözmek amacıyla 2012'de hukuk sistemine giren ara buluculuk sisteminin, dava şartı olarak 2013'ten bu yana uygulandığını söyledi.

Türkiye'de en çok iş hukuku davalarının mahkemeleri meşgul ettiğine dikkati çeken Baran, iş hukukuyla ilgili uyuşmazlıklarda ara buluculuğun dava şartı haline getirildiğini hatırlattı. Baran, daha sonra ticari davalar ve tüketici hukukunda da ara buluculuk şartının konulduğuna işaret ederek, "Uygulamada büyük başarı sağlandı. 2022'de 1 milyon 100 bin uyuşmazlıkta ara buluculuğa başvuruldu. Sistem başladığından bu yana da 4,5 milyondan fazla başvuru oldu. Başarı oranları yüzde 70'lere ulaştı." diye konuştu.

Baran, bu yıl çıkarılan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklarda da ara buluculuğun dava şartı haline getirildiğini anımsatarak, uygulamanın 1 Eylül'de başladığını ifade etti.

Söz konusu düzenlemeyle kira, kat mülkiyeti gibi konulardaki hukuki uyuşmazlıkların dava yoluna başvurulmadan çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını belirten Baran, "Bu yolla, komşular, kiracı ya da ev sahipleri, mal ortakları, kat malikleri dava açmadan önce sorunun çözümü için ara bulucuya başvuruyor, buradan sonuç sağlanamazsa dava yoluna gidilebiliyor. Ara buluculuk müessesesinin gayrimenkul hukukunu kapsayacak şekilde genişletilmiş olması sorunların kırmadan, dökmeden çözümü açısından da faydalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkul hukukunda ara buluculuk konusunun ATO'nun Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesini yakından ilgilendirdiğini dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Emlak danışmanlığı yapan kardeşlerimizin bu davalarda bilirkişi olarak görev alması da söz konusu. Oda olarak, üyelerimizin hukuki uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla 2023'te 'ATO Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ni kurduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile işbirliği protokolü imzalayarak aynı merkezde biz de hizmet verme imkanına kavuştuk. Üyelerimiz, merkezimize başvurarak ara buluculuk hizmeti alabilecek. İstatistikler, ara buluculuk uygulamasının düşük maliyetli, karşılıklı menfaatlerin korunduğu, kaybedeni olmayan dostane bir çözüm yolu olduğunu gösteriyor. Temennimiz yapılan hiçbir iş ya da eylem nedeniyle uyuşmazlık sürecine düşülmemesidir."

"UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ARA BULUCULUK ÖNEMLİ BİR ADIM OLDU"

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında ara buluculuğun zorunlu hale geldiğini anımsattı.

Piyasalarda tüm sektörlerde fiyat artışı olmasına rağmen kiralar üzerinden bir tartışma yaratıldığını söyleyen Yılmaz, "Meslek mensubu arkadaşlarımız bu tartışmanın tam ortasında kaldı ve bedelini ağır ödedi. Gerek mahkemelerin iş yükünün azalması gerekse uyuşmazlıkların kısa sürede sonuca ulaşması açısından ara buluculuk önemli bir adım oldu." dedi.

ATO 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Kenan Bayram da bu konuda sektör temsilcilerine büyük görevler düştüğünü belirterek, "Gayrimenkul hukukunda bizlerin bilgilerine, tecrübelerine ve raporlarına ihtiyaç duyulmakta. Gelinen nokta sektör adına devrim niteliğindedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TOBB Birinci Hukuk Müşaviri İbrahim Nihat Bayar, Hukuk Müşaviri Avukat Pelin Gökçe Uğurlu, TOBB Uyum Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel ve Avukat Kaya Yelek, tahkim ve ara buluculuk konularında gayrimenkul sektörünü bilgilendirmeye yönelik sunum yaptı.