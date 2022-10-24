Gayrimenkulde yatırımlar hız kesmiyor yeni projeler yolda

Hâkim sermayedarı Türkiye'nin en büyük ikinci bankası konumunda olan Vakıfbank, diğerleri ise inşaat sektörünün amiral gemisi TOKİ ve Vakıfbank Finans Grubu Şirketleri olan Vakıf GYO, kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerinde büyümeyi hedeflerken, Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.Geleneğin gücü ile geleceğin yaşam alanlarını inşa ettiklerini belirten Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, "Sektörümüzün örnek kuruluşu olma hedefiyle yatırım yapıyor, projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vakıf GYO, projelerinin toplam inşaat alanı 675 bin metrekareyi aştı. Yeni proje geliştirirken üç noktaya önem veriyoruz. Bölgeye değer katmak, kentin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve en önemlisi de hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak" diye konuştu.İncehasan, İstanbul Ataşehir'de yükselen ve ülkenin geleceği açısından büyük önem arz eden İstanbul Finans Merkezi içerisinde yer alan Vakıfbank Hizmet Binası ve Tesisleri projesinin geleneksel Selçuklu mimarisinin izlerini taşıdığını söyledi. İncehasan, şöyle devam etti:"İstanbul'un sembol yapılardan biri olarak yükselen 52 ve 36 katlı iki kuleden oluşan projemiz toplam 261 bin metrekare inşaat alanına sahip. İstanbul Anadolu Yakası'nda Maltepe'de yer alan, 67 bin metrekare inşaat alanına sahip Tablo Adalar projemizin fark yaratan unsurlarından biri arazisinin kullanımı ve sunduğu adalar manzarası. İnşası ve satışı devam eden, 1+1'den 5+2'e kadar değişen 316 adet konut, 1 sosyal tesis ve 1 kreş yer aldığı projemizi Aralık 2023'de tamamlayacağız."İnşaat faaliyetleri hızla devam eden 217 bin metrekare inşaat alanına sahip Cubes Ankara projesinin Ankara'da Çukurambar'da yer aldığını belirten Onur İncehasan, "Satışı devam eden, konut, ofis, home ofis ve ticari ünitelerinden oluşan projemizde toplam 916 bağımsız bölüm yer alıyor. Çok yakınında önemli bir elçilik binasının da yer alacağı Cubes Ankara projemizde, uzun süreli konaklamalarda ihtiyaç duyulan rezidans hizmetine karşılık verecek otel altyapısına uygun tasarlanan bağımsız bölümlerimiz de var. Cubes Ankara içerisinde yer alan sosyal donatılar ve ticari üniteler ile 7/24 vakit geçirilebilecek bir proje olması ile yatırım değeri her gün artıyor" diye konuştu.İstanbul'daki Sancaktepe'de yer alan arsanın üzerinde geliştirecekleri yeni bir projenin mimari tasarım aşamasında olduğunu kaydeden İncehasan, "Yakın zamanda şirketimiz portföyüne dahil olan İstanbul Sancaktepe ve Gebze Çayırova'daki arsalarımızda yeni gayrimenkul yatırımları gerçekleştirmek üzere çalışıyor, hız kesmeden yatırım yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.