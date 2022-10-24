Gayrimenkulde yeni rota: 4T

Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu GYODER'in, 17'ncisini gerçekleştireceği Gayrimenkul Zirvesi "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosuyla bugün yapılıyor. Zirvede GYODER'in erişilebilir konut modeli ile ilgili çalışmasının detayları da kamuoyu ile paylaşılacak. Zorlu PSM'de gerçekleşecek zirveye sektörden pek çok aktör ve kurum katılıyor.Sunuculuğunu Jülide Ateş'in yapacağı zirve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun '4T'nin gücü ile yeni rota oluşturuluyor' başlıklı açılış konuşmasıyla başlıyor. Teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum olarak belirlenen 4T vizyonu akşama kadar sürecek oturumlarda da masaya yatırılacak. Kalyoncu'nun açılış konuşmasından sonra PwC Türkiye Ortağı Ersun Bayraktaroğlu moderatörlüğünde, Konda Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve İstinye Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Tanyeli 'Yeni Rota ve Gelecek' başlıklı panelde Türkiye'nin konumunu değerlendirecek. Yeni rotanın kazananları ve kaybedenlerinin kimler olacağı tartışılacak.GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Yeni Dünyanın Şifresi:4T' panelinde ise Systemair Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşe Eroğlu, Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Murat Tabanlıoğlu, MESA Holding CEO'su ve MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu teknoloji, tabiat, tasarım ve toplumdan oluşan 4T'yi masaya yatıracak. Öğleden önceki 'Yeni Rotada Tam Yol: Lojistik' başlıklı son panelde de GYODER Başkan Yardımcısı Sertac Karaağaoğlu moderatörlüğünde JLL Ofis Kiralama ve Lojistik Departmanı Kıdemli Direktörü Mehmet Mahir Mermer, Lojistik Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, CEVA Lojistik Başkan Yardımcısı Murat Karadağ konuşacak. Gayrimenkulün T raporunda mimarlar ve geliştiricilerin yeni rotada nasıl buluşulacağına yönelik araştırma bulguları kamuoyuyla paylaşılacak.GYODER PropTech Komitesi Başkanı Dr. Mehmet Sakin ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, GYODER ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilecek GYODER ve YTÜ Yıldız Teknopark Start Up House&PropTech Hub projesini tanıtacak.'Gayrimenkulün Teknoloji ve Gelişim Rotası: PropTech ve Veri Merkezleri' başlıklı oturumda GYODER Başkan Yardımcısı Tuğra Gönden moderatörlüğünde ENDEKSA Kurucusu ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, Missafir Kurucusu ve CEO'su Mehmet Yüksel, EDGNEX Veri Merkezleri Başkan Yardımcısı Mehmethan Şişik değerlendirmelerde bulunacak.Öğleden sonra ALKAŞ Başkanı Avi Alkaş moderatörlüğünde Vonovia CEO'su Rolf Buch, Emaar Properties Yönetim Kurulu Başkanı Jamal Bin Theniyah, Gaw Capital Partners Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Goodwin GAW konuşacak.GYODER Başkan Yardımcısı Ayla Heyfegil moderatörlüğünde 'Yeni Modellere Yelken Açmak' konulu panele Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erdem Tavas, FTG Development Yöneticisi Fatih Tamince, Nulook Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım konuşacak. Denizbank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Hakan Ateş, Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, LCW Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de Türkiye ekonomisi ve gayrimenkulü masaya yatıracak. 'Değerin Sosyoekonomisi: Erişilebilir Konutlar' başlıklı KÖİ Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın'ın modetörlüğündeki son panelde New York Belediyesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Edward Mermelstein, QUARTERBACK Immboilen AG, Gayrimenkul Geliştirme Başkanı Henrik Thomsen, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, GYODER İcra Kurulu Üyesi, YTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Başdoğan erişilebilir konutun önündeki engelleri, piyasada arz-talep dengesinin nasıl kurulacağını tartışacak. Zirvenin kapanış konuşmasını da Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül yapacak. GYODER Zirvesi'nde ödüller de sahiplerini bulacak.