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Giriş Tarihi: 25.10.2026

Gazi Kimlik Kartları teslim ediliyor

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Gazi Kimlik Kartları teslim ediliyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde titizlikle yürüttükleri sürecin sonunda ağustos ayında TBMM'de kabul edilen kanunla terörle mücadelede yaralanan ve malul sayılmayanlara gazi ünvanı ve önemli haklar sağlandığını hatırlattı. Göktaş, "Dün itibarıyla Gazi Kimlik Kartları'nı teslim etmeye başladık. Hak sahipliği tespit edilerek aylık bağlanan ve Bakanlığımıza başvuran gazilerimize ücretsiz seyahat kartlarını da ulaştırıyoruz" dedi.
#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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Gazi Kimlik Kartları teslim ediliyor
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