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Giriş Tarihi: 11.11.2023 10:53

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden TROY kart hamlesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de İsrail'e karşı yapılan boykota destek verdi. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin personellerin maaş kartlarının TROY karta taşınması kararı aldıklarını duyurdu.

AA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden TROY kart hamlesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu belirtti.

Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" şiarını ilke edindiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Bu milletin evlatları olarak çocuklar, anneler, babalar ölmesin diye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Filistin'deki zulme, katliama destek veren firmalara boykotumuzdan sonra şimdi de Türkiye Ödeme Sistemi olan TROY sistemine geçip yine İsrail'den desteğini esirgemeyen global ödeme sistemlerini terk ediyoruz. Her kullandığımızda, harcadığımız her kuruşun Filistinli bir çocuğun hayat ışığını söndürebildiğini unutmayalım. Gazze'deki çocuklar, bir sabah kavuşacak ellerimiz, Mescidi Aksa'nın peygamber kokulu sokaklarında…"

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden TROY kart hamlesi
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