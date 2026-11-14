Gaziantep ulaşımında yeni dönem: Abdülhamit Han Kavşağı hizmette

Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibinin de aynı azim, kararlılık ve vizyonla hareket ederek şehrin ulaşım altyapısını güçlendiren, trafik sorunlarını çözen ve yaşam kalitesini yükselten birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kulak veren, çağın gereklerini takip eden bu belediyecilik anlayışı, Gaziantep'in büyük şansıdır. Büyükşehir Belediyemiz adeta Gaziantep'i yeniden inşa edercesine, modern, konforlu ve sürdürülebilir bir kent oluşturma yolunda büyük bir gayret gösteriyor." dedi.