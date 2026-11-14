Gaziantep ulaşımında yeni dönem: Abdülhamit Han Kavşağı hizmette

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Abdülhamit Han Köprülü Kavşak Açılış Töreni'nde konuştu.
GAZİANTEP'E 177 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM YATIRIMI
Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçen Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinin Gaziantep'in kalkınmasını daha da hızlandırdığını kaydetti. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"10 milyar doları aşan ihracatı, organize sanayi bölgeleri ve tarımdan sanayiye uzanan üretim gücüyle Gaziantep, ulaşım altyapısının güçlenmesiyle daha da ileriye taşınmaktadır. Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 177 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Tüm demiryolu altyapısını yeniledik. Gaziray'ı açtık. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımızın yapımına hızla devam ediyoruz. Yeni iç ve dış hatlar terminali ile Gaziantep'i havayolu ulaşımında da bir üst lige taşıdık."
Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibinin de aynı azim, kararlılık ve vizyonla hareket ederek şehrin ulaşım altyapısını güçlendiren, trafik sorunlarını çözen ve yaşam kalitesini yükselten birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.
Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kulak veren, çağın gereklerini takip eden bu belediyecilik anlayışı, Gaziantep'in büyük şansıdır. Büyükşehir Belediyemiz adeta Gaziantep'i yeniden inşa edercesine, modern, konforlu ve sürdürülebilir bir kent oluşturma yolunda büyük bir gayret gösteriyor." dedi.
TRAFİK RAHATLAYACAK
Abdülhamit Han Köprülü Kavşağının da bu gayretin en önemli eserlerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Organize Sanayi Bölgesi, KÜSGET ve Çevre Yolu yönünden gelen araçların uzun yıllar tek noktada toplandığı Akkent Kavşağı'ndaki yoğunluğu azaltan çok kıymetli bir proje. Trafiği farklı güzergâhlara dağıtarak Abdülhamit Han, Karataş, Şahintepe, Güneykent ve Bülbülzade mahallelerine ulaşımı kolaylaştırmıştır. Kilis ve havalimanı yönünden gelen araçlara da yeni bir giriş imkânı sunarak Gaziantep'e yeni bir ulaşım koridoru kazandırmıştır. Geçen yıl yine hep birlikte temelini attığımız Dülük Tüneli'nin tamamlanmasıyla bu koridor otoyol ağına da bağlanacak; böylece Kilis ve havalimanından çevre yoluna, oradan Dülük Tüneli üzerinden otoyola uzanan yepyeni bir hat oluşacaktır. Şahinbey'in önemli bir nüfus kesiminin günlük hayatına dokunan bu proje, belediyecilik anlayışının somut bir örneğidir."
Bakan Uraloğlu ayrıca Gaziantep Havalimanı'na CAT II sistemini kurduklarını da kaydetti. Mersin-Adana,-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Demiryolu'nda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Onu Gaziantep'te bırakmayacağız değerli kardeşlerim. Nizip'e, Şanlıurfa'ya, oradan Habur Sınır Kapısı'na yakın Ovaköy'e kadar bütün güzergâhı bağlayacağız. Biz esasında Gaziantep'i bir taraftan Kapıkule'den Londra'ya bağlarken öbür taraftan da Irak üzerinden Fav limanına Basra Körfezi'ne bağlamış olacağız." dedi.