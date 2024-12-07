Gaziantep’te 5 bin 113 konut daha teslim edildi! Bakan Kurum: Sözümüz devlet sözüdür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güneyşehir'de 5 bin 113 konutun anahtar ve tapu teslim töreninde yaptığı konuşmada, yeni evlerin, eserlerin ve hizmetlerin Gaziantep için, millet için hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremin ilk dakikalarından itibaren Nurdağı'nda, İslahiye'de mücadele ettiğini anlatarak, kentin tüm ilçelerinde bir seferberlik şuuruyla çalıştıklarını belirtti.

Depremden sonra Gaziantep'teki yıkımı gördüğünde şunları düşündüğünü aktaran Kurum, "Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de olmuştuk. Doğanyol'un Pütürge'nin köylerine koşmuş yine o Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nin daracık sokaklarında çalışmıştık. Benzer bir gayreti yine Kastamonu'da, Bartın'da, Giresun'da, Artvin'deki sellerde göstermiştik. Ardından tarihimizin en büyük yangınlarını yine yaşadığımız Antalya'da Manavgat orman yangınlarında oraya koşmuştuk ama 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımızla yaşadığımız yıkım ve acı, bunların hepsinden farklıydı. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, bize inşallah böyle bir acıyı bir daha göstermesin." diye konuştu.