Gaziantep’te HORASIS enerjisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde uluslararası yatırımcı ve CEO'ların katıldığı HORASIS Global toplantısı yapıldı. İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Yeniden İnşa Yoluyla Etki Yaratmak" temasıyla Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te düzenlenen programa 140'ı üst düzey olmak üzere 300 katılımcı yer aldı. SABAH'a konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "HORASIS finans, enerji ve teknoloji kuruluşlarının CEO'larının içinde bulunduğu çok büyük bir uluslararası ağ. Bu kişilerin ülkemize, deprem bölgesi Gaziantep'e gelmesi, görmesi çok önemliydi" dedi.HORASIS'in finans, enerji ve teknoloji kuruluşlarının CEO'larının içinde bulunduğu büyük bir ağ olduğunun altını çizden Fatma Şahin, bu kişilerin Türkiye'ye gelmesinin deprem bölgesi Gaziantep'i görmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Şahin şöyle konuştu: "Buraya geldikleri zaman buranın ne kadar güvenli ve yatırıma müsait olduğunu görüyorlar. Ve tabi Türkiye'nin, Gaziantep'in önemli CEO'larıyla da bir araya geliyorlar. Gaziantep hem çok büyük bir üretim merkezi hem de çok büyük bir pazar. HORASIS Türkiye'de ilk kez Gaziantep'e geldi. Şehirlerin yeniden yapılanmasında sadece fiziki altyapı yok. Bunun içinde sosyal refah, ekonomiyi ekolojiye döndürme, kültürel mirasın korunması gibi birçok madde var. Bizim hem bunları anlatma hem de dünyayı dinleme şansımız oldu. Çok ağır bir depremden çıktık ama iyileşiyoruz. Sanayi ve ticarette çok büyük kayıplarımız oldu. Yeni sanayi alanları oluşturuluyor. İş adamları buralara yatırım yapmak istiyor. İstihdam da çok önemli çünkü deprem bölgesinde genç işsizlik oranı artıyor. Pazarı büyütmemiz, büyümeyi büyütmemiz gerekiyor."HORASIS'te SABAH'a açıklamalarda bulunan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep dünyanın en eski yerleşim bölgesi. Tarihi İpek Yolu üzerinde olan bir şehir. Türkiye Cumhuriyeti açısından geçmişte de çok önemliydi, bugün de çok önemli" diye konuştu. Ünverdi Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük altıncı ekonomisi olduğunu ve bu ilde 160 alanda üretim yapıldığını söyledi. Ünverdi sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı konumunda. 140'ı aşkın üst düzey yönetici bugün burada bizimle Gaziantep'te. Gelen misafirlerimizin en çok ilgisini çeken detaylar, Gastronomi ve Sanayi."HORASIS Başkanı Frank-Jürgen Richter ise "Sürdürülebilirlik, inovasyon ve yeniden inşa ile etki yaratmak teması altında, iş dünyasından, hükümetlerden ve sivil toplumdan dünyanın seçkin liderlerinden oluşan HORASIS Komitesi, geleceğe ilham vermeye kendini adamış bağımsız bir kuruluş. Bu yılki tema küresel belirsizlikler karşısında en iyi geleceği bulmak. Amacımız etki yaratmaktır" diye konuştu.Etkinlik kapsamında "Zorluklar Altındaki Dünyamızı İyileştirmek" paneline katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşıyla değişen paradigmalara değindi. Olpak, "Dünyamızın 2020 yılında karşılaştığı Kovid-19 salgınıyla, sosyal hayatımız ve küresel ekonomide köklü kavram değişimleri yaşandı. Değişim, Rusya-Ukrayna savaşı ile ivme kazandı. Umarım, Ortadoğu'da yanan ateş bunun tamamlayıcısı olmaz. Önemli bir değişim de, yeşil mutabakatta, benim ifademle yeşil ekonomi'de yaşanıyor. Yeşil Mutabakatının dünkü tanımından, birilerinin kendileri kullanırken başkaları için büyük risk kaynağı diye uzak tutmaya çalıştıkları nükleer enerjinin de, yaşanan enerji krizi sonrası, çevreci bir enerji kaynağı olarak sınıflandırıldığı bugünkü sürece geçiverdik. Yeşil Mutabakatın, yeni gümrük duvarları oluşturma gerçeğini de unutmayalım. Önümüze baktığımızda, dönüşümlerin devam edeceğini ve küresel ticareti şekillendireceğini görüyoruz. Jeopolitik riskler de küresel ekonomi ve ticaret üzerinde olmaya devam edecek. Diğer yandan, riskleri fırsat olarak değerlendirebilmek de mümkün. Sorunlarımız var, ama iyi bir analiz ve iş birliğiyle çözülemeyecek sorunumuz da yok" dedi.