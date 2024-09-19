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Giriş Tarihi: 19.9.2024 11:01

Gazilerin yüksek fonksiyonlu tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını SGK karşılayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılayacaklarını bildirdi.

AA
Gazilerin yüksek fonksiyonlu tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını SGK karşılayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Gaziler Günü'nü kutlayan Bakan Işıkhan gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılayacaklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu, akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu vesileyle tebrik ediyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin kıymetli gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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Gazilerin yüksek fonksiyonlu tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını SGK karşılayacak
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