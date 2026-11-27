AKKUYU NGS'DE İLK ÜNİTENİN DEVREYE ALINMASI BEKLENİYOR

Türkiye ile Rusya arasındaki enerji işbirliğinin en önemli alanlarından birini nükleer enerjinin oluşturduğuna işaret eden Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dört ünitesinde de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Novak, "İlk ünitenin devreye alınma sürecinin bu yıl aralık ayında başlaması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Türk şirketlerinin Akkuyu NGS projesine ortak olmasına yönelik görüşmeler de gerçekleştirdiklerini anlatan Novak, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması konusunu da Türk yetkililerle ele aldıklarını aktaran Novak, "Türkiye buna ilgi gösteriyor, biz de aynı şekilde. Lojistik ve güvenlik konularını görüştük. Bunların hepsi gündemimizde." dedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör