Gebze Teknik Üniversitesi’nde yeni akademik yılının ilk dersini SSB Başkanı İsmail Demir verdi

"İNSAN MERKEZLİ ÇALIŞMALAR YAPILMALI"

Açılış konuşmalarının ardından yeni akademik yılın ilk dersini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir verdi.

Öğrencilere savunma sanayisinin önemi hakkında bir sunum yapan Demir, "İnsanın ihtiyaçlar silsilesinde emniyette olmak ve canını korumak en önemli ihtiyaçlardan bir tanesidir. Öyle olunca da savunma sanayisi çok büyük bir önem taşıyor. Teknoloji de bu işin esasını teşkil ediyor. İnsanoğlunun icat ettiği silahlar tarih boyunca ihtiyaç listesinin hep en başlarında gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Demir, teknoloji üzerine çalışırken insan olmanın anlamının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine değinerek insan merkezli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.