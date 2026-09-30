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Giriş Tarihi: 30.09.2026

Geçgel ailesine yurtdışı çıkış yasağı

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Geçgel ailesine yurtdışı çıkış yasağı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan kardeşi Enver Geçgel'in malvarlıklarına tedbir konulmuştu.

5.3 MİLYAR DOLARLIK SERVET
Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve Feridun oğlu Yusuf Geçgel'e yurt dışı yasağı konuldu. Feridun Geçgel, Astor Enerji hisselerindeki yükselişle son dönemde servetini hızla artıran iş insanlarından biri. Geçgel, 2026'nın ilk aylarında Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde hızla yükseldi. Nisan sonunda 3.5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin dördüncü ismi oldu. Geçgel'in mayıs başında 4.1 milyar dolara ulaşan serveti şu an ise 5.3 milyar dolar.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Geçgel ailesine yurtdışı çıkış yasağı
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