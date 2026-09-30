Geçgel ailesine yurtdışı çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan kardeşi Enver Geçgel'in malvarlıklarına tedbir konulmuştu.

5.3 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve Feridun oğlu Yusuf Geçgel'e yurt dışı yasağı konuldu. Feridun Geçgel, Astor Enerji hisselerindeki yükselişle son dönemde servetini hızla artıran iş insanlarından biri. Geçgel, 2026'nın ilk aylarında Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde hızla yükseldi. Nisan sonunda 3.5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin dördüncü ismi oldu. Geçgel'in mayıs başında 4.1 milyar dolara ulaşan serveti şu an ise 5.3 milyar dolar.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör