Geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı

Açıklamada, 2023 yılı ikinci yarısında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarından gelen talepler de dikkate alınarak konuyla ilgili akademisyenler ve meslek mensuplarıyla yapılan istişareler sonucunda, enflasyon düzeltmesi uygulamasına yönelik gerek tebliğ, gerekse sirküler çalışmaları yürütüldüğü ve uygulamaya yön verilmesinde ortak bir uzlaşma sağlandığı vurgulandı.

Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının 30 Aralık 2023'te yayımlanan 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlendiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi: