Geleceğe yön veren projelere ödül

6. Enerji ve İklim Forumu 4. Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni'yle sona erdi. İklim ve enerji alanındaki önemli isimleri bir araya getiren törende, ödülleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar takdim etti. Kalyon PV'nin Isı Geri Kazanım Projesi'yle Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, Kırsal Bölge Seminerleri projesiyle Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, Sivas'ta Topraksız Cam Serada Yetişen Domateslerin İhracatı projesi ile ödül alan Biotrend Enerji CEO'su Özgür Umut Eroğlu, Yüzer Yaşam Kent projesi ile Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Harezi Yılmaz, Daha İyi Bir Gelecek Platformu projesiyle Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar ödül aldı. Bakan Bayraktar, ayrıca İleride Programı projesi Shell&Turcas İcra Kurulu Üyesi Meltem Okyar Perdeci, Sürdürülebilir Kalkınmaya Sağladığı Katkılardan dolayı RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla, Bütünlüklü Sürdürülebilirlik Stratejisi projesiyle Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Womentum Programı'yla Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, YEK-G –Şarj İstasyonları Projesi ile EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas, Sürdürülebilirlik Stratejisi projesiyle SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov; GECO (Jeotermal Emisyon Kontrolü) projesiyle Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak ve Atıkların Geri Dönüşüm Ve Sıfır Atık Programı projesiyle ORGE Enerji Kurucu CEO'su Nevhan Gündüz'e de ödüllerini takdim etti.