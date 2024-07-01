Geleceğin mühendisleri deneyap atölyelerinde yetişecek

Deneyap Teknoloji Atölyelerine kabul edilecek öğrencileri belirlemek amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde 118 merkezde Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı paydaşlığında 4'üncü, 5'inci, 6'ıncı, 8'inci ve 9'uncu sınıfı kapsayan sınava, Trabzon'da 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı sınıf öğrencileri katılım gerçekleştirdi. Sınavın Trabzon ayağı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen sınava Trabzon'da 140 öğrenci katıldı.

GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ

Teknoloji anlamında desteklerinin süreceğini vurgulayarak projede emeği geçenlere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "81 ilde gerçekleşen sınava Trabzon'da katılım yüksekti. Burada başarılı olan öğrencilerimiz, Deneyap Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak. Trabzon olarak teknolojiye meraklı bir kentiz. Bu anlamda gerek okullarımızda, gerekse şehrimizin en önemli kurumlarından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde önemli çalışmalar yapıldı. Öğrencilerimiz uluslararası başarılar gösterdi ve bizleri gururlandırdı. Geçmişte olduğu gibi şimdi de desteklerimiz sürecek. Ülke olarak bu alanda çok önemli bir yol kat ettik. Deneyap Atölyeleri, Milli Teknoloji hamlesine önemli bir insan kaynağı sağlayacak. Bu atölyeler sayesinde, Türkiye Yüzyılı'nda teknoloji alanında ülkemize hizmet edecek çok değerli gençler yetişecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı hemşehrimiz Selçuk Bayraktar'ın yaptığı ve öncülük ettiği çalışmalar ile ülkemizin kaderi değişti. Artık dünya sahnesinde söz sahibiyiz. Bu atölyelerde yetişecek gençlerimiz ile önümüzdeki yüzyılda Türkiye her alanda adından söz ettirmeye devam edecek. Şehir olarak buna katkı sunmaktan son derece gururluyuz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayız gençler, yeter ki düşünün, çalışın ve üretin" şeklinde konuştu.