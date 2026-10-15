Geleceğin tarımını kadınlar kuruyor

Türkiye'de tarım girişimciliğinin yeni hikâyesi yalnızca büyük seralarda, teknoloji merkezlerinde ya da modern üretim tesislerinde yazılmıyor. Anadolu'nun orman köylerinde, küçük aile işletmelerinde ve kadınların kurduğu üretim atölyelerinde de yeni bir ekonomik dönüşüm yaşanıyor. Bir zamanlar yalnızca aile tüketimi için toplanan orman meyveleri bugün markalı gıda ürünlerine dönüşürken, tarımsal atıklar yeni nesil ambalajların ve doğal gübrelerin ham maddesi haline geliyor. Topraksız tarım sistemleri, sensörlerle yönetilen seralar ve dijital satış kanalları ise kadın girişimcilerin geleneksel üretimden teknoloji odaklı işletmeciliğe geçişinde yeni fırsatlar sunuyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici tarafı, birbirinden farklı iki üretim dünyasının aynı girişimcilik hikâyesinde buluşması. Orman köylerinde yaşayan kadınlar doğanın sunduğu ürünleri ekonomik değere dönüştürürken, genç girişimciler tarımsal üretimi daha az su, daha az alan ve daha yüksek verimlilik hedefiyle yeniden tasarlıyor. Ortaya çıkan yeni model, tarımın geleceğinin yalnızca daha fazla üretmekten değil, üretilen ürüne daha fazla değer katmaktan geçtiğini gösteriyor.

ORMAN KÖYLERİNDE GİRİŞİMCİLİK RÜZGÂRI

Türkiye'nin orman köyleri, kadın girişimciliğinin gelişebileceği yeni üretim alanlarından biri haline geliyor. Orman meyveleri, tıbbi ve aromatik bitkiler, kozalak ve diğer odun dışı orman ürünlerinin işlenerek pazara sunulması, geleneksel ormancılık faaliyetlerinin ötesinde yeni gelir kapıları oluşturuyor. Bu üretim modelinde kadınlar yalnızca ham madde sağlayan kişiler olmaktan çıkarak ürün geliştiren, paketleyen, markalaştıran ve doğrudan tüketiciye ulaşan girişimcilere dönüşüyor. Özellikle internet üzerinden satış imkânlarının yaygınlaşması, küçük bir köyde üretilen ürünün Türkiye'nin farklı şehirlerindeki tüketicilere ulaştırılmasına olanak tanıyor. Orman köylerinde gelişen bu girişimcilik modeli, aynı zamanda kırsalda genç nüfusun istihdamı ve yerel üretimin sürdürülebilirliği açısından yeni fırsatlar barındırıyor. Orman köylerindeki girişimcilik potansiyeli, farklı ürünler üzerinden somutlaştırılabiliyor. Örneğin Kastamonu'nun orman köylerinde kuşburnu ve kızılcık işleyen bir kadın girişimci, geleneksel yöntemlerle hazırladığı marmelatları modern ambalajlarla internet üzerinden satışa sunabilir. Muğla'da defne ve kekik gibi aromatik bitkileri değerlendiren kadın üreticiler, kurutulmuş bitki ve doğal sabun üretimiyle küçük ölçekli işletmeler kurabilir. Benzer şekilde Balıkesir'in orman köylerinde çam kozalağından gıda mevzuatına uygun ürünler geliştirilmesi, Artvin'de orman meyvelerinin kurutularak paketlenmesi veya Isparta'da lavantanın farklı kozmetik ürünlerine dönüştürülmesi, yerel üretimin katma değerini artırabilecek girişimcilik modelleri arasında bulunuyor. Kadın girişimciliğinin tarımdaki bir diğer gelişme alanını ise teknoloji odaklı üretim oluşturuyor. Geleneksel tarımın karşı karşıya olduğu su kaynaklarının azalması, iklim değişikliği, artan girdi maliyetleri ve tarım arazilerinin parçalanması gibi sorunlar, alternatif üretim yöntemlerine yönelik ilgiyi artırıyor.

KIRSAL KALKINMANIN MERKEZİNDE KADIN ÜRETİCİ

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ORKÖY desteklerinin yalnızca ekonomik bir finansman desteği olmadığını, orman köylerinde yaşayan vatandaşların kendi imkânlarıyla üretim yapabilmelerine ve gelir elde edebilmelerine katkı sunduğunu belirtti. Karacabey, "Bizim için orman köylümüzün kalkınması, ormanlarımızın korunması ve sürdürülebilir yönetimiyle birlikte ele alınması gereken bir konudur. Özellikle kadınlarımızın üretimin içerisinde daha fazla yer alması hem aile ekonomisine hem de kırsal kalkınmaya doğrudan katkı sağlıyor" dedi. Kadınların sahip olduğu bilgi, beceri ve el emeğinin ekonomik değere dönüşmesinin önemine dikkat çeken Karacabey, "Bir kadının üretime katılması, yalnızca kendi ailesinin gelirine değil, yaşadığı köyün ekonomik ve sosyal hayatına da katkı sağlıyor. Bu nedenle kadınlarımızın kendi üretim faaliyetlerini geliştirebilmeleri için imkânlarımız ölçüsünde destek olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Orman köylerinden akıllı seralara, geleneksel üretimden tarım teknolojilerine uzanan bu dönüşüm, kırsal kalkınmanın geleceğinde kadın girişimciliğinin giderek daha geniş bir alana yayılabileceğini ortaya koyuyor.

371 KADINA 20.6 MİLYON LİRA

Orman köylerinde kadın girişimciliğinin gelişmesine yönelik finansman araçlarından biri de Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü mikro kredi programı. Orman köylerinde yaşayan kadınların kendi işlerini kurabilmeleri, mevcut üretimlerini geliştirebilmeleri ve el emeğini ekonomik değere dönüştürebilmeleri amacıyla uygulanan program kapsamında, 2026'da 371 kadına toplam 20.6 milyon liralık mikro kredi desteği sağlandı. 2026 yılı itibarıyla mikro kredi desteğinin üst sınırı 90 bin lira olarak uygulanıyor. Kadın girişimcilere tahsis edilen kredinin yüzde 20'si hibe olarak verilirken kalan tutar faizsiz şekilde üç yılda üç eşit taksitle geri ödeniyor. Bu finansman modeli, özellikle küçük ölçekli üretim yapan kadınların ekipman satın alması, üretim kapasitesini artırması ve kendi işletmelerini geliştirmesi açısından imkân sunuyor. İlk olarak 2010'da hayata geçirilen ORKÖY Mikro Kredi Programı kapsamında, 2025'te 2 bin 225 orman köylüsü kadına toplam 130.9 milyon liralık destek sağlandı.