Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin olarak da sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, "İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor. Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre; istihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1.3 milyona ulaştı. İşgücüne katılım oranı yüzde 54.5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8.4'e geriledi. Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.Mehmet Şimşek, deprem yaralarının sarılması için uluslararası kuruluşlardan önemli miktarda kaynak temininde bulunduğuna işaret ederek Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan da kısa süre önce 60 milyar yen finansman sağlandığını hatırlattı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın da deprem bölgesi için 1.5 milyar euroluk finansman paketi açıkladığını hatırlatan Şimşek, Dünya, Avrupa Yatırım, İslam Kalkınma ve Asya Altyapı Yatırım bankalarından da bu amaçla dış finansman sağladıklarını dile getirdi. Şimşek, "Sağlanan bu kaynaklar hem Türkiye'nin potansiyeline olan güven hem de kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir göstergesidir" dedi.