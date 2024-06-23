Gelir İdaresi 3 bin lira önerdi

AK Parti'nin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşıyacağı vergi paketi kapsamında 150 lira olan yurtdışı çıkış harcı tutarının yükseltilmesi planlanıyor. Artış için bin ve bin 500 lira olmak üzere iki tutar üzerinde duruluyor. Vergilere ilişkin düzenlemeler önümüzdeki günlerde yasa teklifi olarak Meclis gündemine gelecek. Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, 150 lira olan harcın 3 bin liraya çıkartılmasını önerdi. Başkanlık, "Yurtdışı çıkış harcının ilk uygulandığı dönem 100 dolara denk düşüyordu. Buna göre bir güncelleme yapıp 3 bin liraya çıkarmak daha doğru olacaktır" önerisinde bulundu. Ancak AK Parti grubu bu tutarı çok yüksek bulduğu için itiraz etti. Şu anda bin ve bin 500 lira olmak üzere iki rakam üzerinde duruluyor. Belirlenecek miktar ise her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Düzenlemenin gerekçesinde yurtdışına çıkış harcı benzeri uygulamaların başka ülkelerde de bulunduğuna dikkat çekilerek şu örnekler verildi:Yolcu Seyahat Harcı' olarak adlandırılıyor ve yaklaşık 40 dolar uçak biletine yansıtılıyor.'Güle Güle Vergisi' ile ülkeden ayrılacak her yolcudan vergi alınıyor.: Havayolu ile ayrılan tüm yabancı ülke vatandaşlarından yaklaşık 65 dolar, deniz yoluyla çıkış yapanlardan 20 dolar vergi alınıyor.Bu ülkede yaklaşık 8 dolarlık yurt dışı çıkış harcı, banka ya da havalimanında ödenebiliyor.: Havayolu seyahatleri için alınan biletlere vergi uygulanıyor. Ekonomi sınıfında kısa mesafede 16 dolar, uzun mesafede ise 99 dolarlık ücret biletlere ekleniyor.Kısa mesafeli uçuşlara 8 dolar, uzun mesafeli uçuşlara 45 dolar vergi ekleniyor.