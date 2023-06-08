Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gelir vergisi mükelleflerinin sayısı 2,4 milyonu geçti
Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:05

Gelir vergisi mükelleflerinin sayısı 2,4 milyonu geçti

Türkiye'de gelir vergisi mükellef sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 127 bin artarak 2,4 milyonu aştı.

AA
Gelir vergisi mükelleflerinin sayısı 2,4 milyonu geçti

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de mayıs itibarıyla yıllık bazda basit usulde gelir vergisi hariç vergi türlerinde yıllık bazda faal mükellef artışları kaydedildi.

Gelir vergisi mükellef sayısı geçen ay, Mayıs 2022'ye kıyasla 127 bin artarak 2 milyon 409 bin 847'ye çıktı. Söz konusu mükelleflerin 614 bin 714'ü İstanbul'da, 172 bin 951'i Ankara'da, 162 bin 389'u da İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da mayısta geçen yılın aynı ayına göre 85 bin 571 (yüzde 8,4) artarak 1 milyon 102 bin 9 oldu.

KDV MÜKELLEFİ SAYISI YÜZDE 6,4 YÜKSELDİ

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı mayısta yıllık bazda 236 bin 522 (yüzde 6,6) yükselerek 3 milyon 833 bin 812'ye çıktı.

Katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı da bu dönemde 207 bin 363 (yüzde 6,4) artışla 3 milyon 443 bin 718'e ulaştı.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 77 bin 901 (yüzde 3,4) artışla 2 milyon 376 bin 684'e yükseldi.

Söz konusu dönemde basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 1,6 azalarak 829 bin 5'e geriledi.

Mayıs ayı itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları şöyle:

Vergi türü Mayıs 2022 Mayıs 2023 Yıllık Değişim
(Yüzde)		 Yıllık Fark
(Mükellef sayısı)
Gelir vergisi 2.282.599 2.409.847 5,6 127.248
Gelir stopaj vergisi 3.597.290 3.833.812 6,6 236.522
GMSİ 2.298.783 2.376.684 3,4 77.901
Basit usulde gelir vergisi 842.872 829.005 -1,6 -13.867
Kurumlar vergisi 1.016.438 1.102.009 8,4 85.571
KDV 3.236.355 3.443.718 6,4 207.363

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelir vergisi mükelleflerinin sayısı 2,4 milyonu geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA