Gemi insanlarının taşıması gereken nitelikler düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen programda, Dünya Denizciler Günü'nün, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından denizcilik sektöründe çalışanları onurlandırmak ve denizciliğin küresel ticaret üzerindeki önemli rolünü vurgulamak amacıyla kutlandığını anlattı.

2023 yılı istatistiklerine göre, Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2 bin 28 gemi ve 48,9 milyon dedveyt tonla dünyada 12. sırada olduğunu kaydeden Uraloğlu, Türkiye'de 36 bin 583 zabitan, 93 bin 974 tayfa ve 9 bin 581 stajyer olmak üzere aktif 140 bin 138 gemi insanı bulunduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 14 fakülte, 15 meslek yüksekokulu, 44 meslek lisesi ve 30 özel öğretim kurumu olmak üzere 103 eğitim kurumunda uluslararası standartlarda denizcilik eğitimi verilmektedir. Bu eğitim kurumlarında her yıl ticari filomuzda güverte ve makine branşlarında istihdam edilecek 1100 uzak yol zabiti, 1000 zabit ve 1500 sınırlı zabit olmak üzere 3 bin 600 zabit adayı yetiştirilmektedir."

Gemi Adamları Bilgi Sistemi sayesinde 280 bin gemi insanının tüm sicil, yeterlik, sertifika ve cüzdan başvuru işlemlerinin çevrim içi tamamlandığını dile getiren Uraloğlu, "Denizci Ülke, Denizci Millet" şiarıyla vatandaşlara denizi ve denizciliği tanıtmak için başlatılan Bir Milyon Amatör Denizci Eğitim Kampanyası'nda 1 milyona planlanan tarihten önce, Kasım 2022'de ulaşıldığını anımsattı.