Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken tarım sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Gençlerin tarımsal üretime katılmasının önündeki en önemli engellerden birinin sermaye yetersizliği olduğunu belirten Yumaklı, aileden devralınan arazi ve işletmelerde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Gençlerin üretime başlamak istese bile teminat ve sermaye problemiyle karşılaştığını kaydeden Yumaklı, yeni bir model çalıştıklarını söyledi. Yumaklı, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onların üretimde olmasını istiyoruz. Bankacılıkta teminat gösteremeyecek olsalar bile üretim için sermaye elde edebilecekleri bir garanti metodolojisi üzerinde çalışıyoruz" dedi. Son üç yılda tarımsal desteklerden yararlanan gençlerin sayısının yüzde 40, kadın üreticilerin oranının ise yüzde 12.7 arttığını açıklayan Yumaklı, kadın ve gençlerin üretime katılmasının öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu vurguladı.

B REÇETEDE GERİ ADIM YOK

Tarım ilaçlarının kullanımını kontrol altına almayı amaçlayan B Reçete sisteminin Temmuz 2026 itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlandığını açıklayan Yumaklı, sistemin ertelenmesi veya kapsamının daraltılması taleplerine karşı çıktı. "Bu ülkenin insanlarının sağlığıyla ilgili bir kararı ertelemek ya da bundan vazgeçmek yerine iyileştirilecek taraflara odaklanalım" diyen Yumaklı, "Bu konuda hiçbir toleransımız olmayacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE PESTİSİT DÜŞÜK

Türkiye'de hektar başına pestisit kullanımının 2.2 kilogram olduğunu belirten Yumaklı, dünya ortalamasının 2.5 kilogram seviyesinde bulunduğunu söyledi. Japonya'da 11, Hollanda'da 7,5, İtalya'da 4,3 kilogram pestisit kullanıldığını kaydeden Yumaklı, 15 ilde 13 ürün için kalıntı eylem planı yürütüldüğünü kaydetti. Tarım arazilerinin kontrolsüz imara açılmasına karşı mücadele ettiklerini belirten Yumaklı, 2000'li yıllar öncesinde yıllık ortalama 117 bin hektar olan tarım dışına çıkarılan arazi miktarının, 2017'den itibaren 15 bin hektara gerilediğini açıkladı. Büyük ova koruma uygulamalarına dikkat çeken Yumaklı, yollar ve diğer kamu yatırımlarının da hesaplamalara dahil olduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör