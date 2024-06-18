Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Genç emekliler çalışmayı sürdürüyor
Giriş Tarihi: 18.6.2024

Genç emekliler çalışmayı sürdürüyor

Genç emekliler çalışmayı sürdürüyor
Kariyet.net, sektördeki çeyrek asırlık yolculuğunu 'Türkiye'de Kariyer ile Yeteneğin 25. Yılı ve Geleceği' sonuçları ile duyurdu. Araştırmaya göre gençler kariyerinde yükselmeyi ve öğrenmeyi önceliklendiriyor. Kariyerinin ilk yıllarındaki her 2 adaydan 1'i önümüzdeki 1 yıl içinde iş değiştirmeyi planlarken, iş yaşamında 20 yılı geride bırakan her 4 adaydan 1'i aynı düşünceye sahip. Geçen yıl hayata geçen EYT ile de piyasada genç emekliler oluştu. Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, "EYT ile 45 yaşında emekli olanlar var. İş dünyası iyi donanım ve tecrübeye sahip bu kesimle çalışmaya devam ediyor" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç emekliler çalışmayı sürdürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA