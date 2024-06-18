Genç emekliler çalışmayı sürdürüyor

Kariyet.net, sektördeki çeyrek asırlık yolculuğunu 'Türkiye'de Kariyer ile Yeteneğin 25. Yılı ve Geleceği' sonuçları ile duyurdu. Araştırmaya göre gençler kariyerinde yükselmeyi ve öğrenmeyi önceliklendiriyor. Kariyerinin ilk yıllarındaki her 2 adaydan 1'i önümüzdeki 1 yıl içinde iş değiştirmeyi planlarken, iş yaşamında 20 yılı geride bırakan her 4 adaydan 1'i aynı düşünceye sahip. Geçen yıl hayata geçen EYT ile de piyasada genç emekliler oluştu. Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, "EYT ile 45 yaşında emekli olanlar var. İş dünyası iyi donanım ve tecrübeye sahip bu kesimle çalışmaya devam ediyor" dedi.