Genç istihdamına yönelik teşvik 2028 sonuna kadar uzatılıyor. Cumhurbaşkanına süreyi 2029 sonuna kadar uzatma yetkisi verilecek. Çırak ve stajyerlere yönelik devlet katkısında ise uzatma yetkisi toplam 15 yıla çıkarılacak. Gençlerin istihdama katılımını ve mesleki eğitim süreçlerini destekleyen düzenlemeler TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen teklifte yer aldı. İşverenlerin genç istihdamına yönelik teşviklerden yararlanma süresinin uzatılması ve mesleki eğitim gören öğrencilere yönelik devlet katkısının devamlılığı hedefleniyor. Teklifin önümüzdeki süreçte TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

İKİ YIL DAHA DESTEK

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi işsizlerin istihdamını destekleyen ilave istihdam teşvikinin süresi uzatılıyor. Mevcut uygulamanın süresinin 31 Aralık 2028'e kadar devam etmesi öngörülürken Cumhurbaşkanına bu tarihi 31 Aralık 2029'a kadar uzatma yetkisi tanınıyor. Böylece işverenlerin söz konusu gruplardaki işsizleri istihdam etmelerine yönelik teşvik mekanizmasının sürdürülmesi hedefleniyor.

MESLEKİ EĞİTİME KATKI

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun geçici 12'nci maddesinde de düzenlemeye gidiliyor. Aday çırak, çırak, stajyer ve mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ücretlere yönelik devlet katkısının uzatılmasında Cumhurbaşkanına tanınan yetki toplam 15 yıla çıkarılıyor. Uzatmanın her defasında bir eğitim-öğretim yılı için yapılması öngörülüyor. Uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanına veriliyor.

SİGORTA PRİMİ FONDAN

2011 yılından bu yana uygulanan teşvik kapsamında, iş yerlerinin mevcut çalışan sayısına ilave olarak işe aldığı kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin sigorta primi işveren payı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Teşvikten yararlanma süresi, çalışanın durumuna ve mevzuattaki şartlara göre 6 ila 54 ay arasında değişiyor. Uygulamanın işleyişine ilişkin verilen örneğe göre, son altı ayda ortalama 10 sigortalı çalışanı bulunan bir işletmenin, ilk düzenli işine girecek genç bir kadını 11'inci çalışanı olarak istihdam etmesi halinde, gerekli şartların sağlanmasıyla bu kişinin sigorta primi işveren payı fondan ödeniyor.

185 BİN 295 İŞ YERİ FAYDALANDI

Haziran 2026 verilerine göre teşvikten yararlanan sigortalıların yüzde 56'sını kadınlar oluşturdu. Aynı dönemde 185 bin 295 iş yeri destekten faydalanırken, uygulamadan ortalama 420 bin sigortalı yararlanıyor. İŞKUR da 2025 yılında ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 479 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

220.5 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Teşvikin 2027-2029 döneminde İşsizlik Sigortası Fonu'na toplam 220.5 milyar liralık kaynak yükü oluşturması planlanıyor. Buna göre 2027 yılı için 64.8 milyar, 2028 için 74.5 milyar, 2029 için ise 81.2 milyar liralık kaynak öngörülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör