Genç nüfus 85 yılın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'de gençlerin fotoğrafını çekti. 2024 yılı 'İstatistiklerle Gençlik' araştırması, Türkiye'de nüfusun giderek yaşlandığını gözler önüne serdi. 85 milyonluk ülkede 12.8 milyon genç bulunuyor. Nüfusun yüzde 14.9'unu oluşturan 15-24 yaş grubu gençlerin yüzde 51.2'si erkek, yüzde 48.8'i kadın. Verilere göre, her 7 kişiden biri genç. Ancak veriler önceki yıllara göre genç nüfus oranındaki düşüşe işaret ediyor. 2024 verisi 1940'tan bu yanaki en düşük seviye. Halen genç nüfus oranımız Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. Avrupa Birliği'nde genç nüfus ortalaması yüzde 10.7 seviyesinde. İstatistiklere göre, Türkiye 2050'ye geldiğinde gençlerin nüfus içindeki oranı daha da düşerek yüzde 9.7'ye gerileyecek. Bu da ülkenin genç nüfus oranındaki avantajı kaybetmesine neden olacak.

EVLİ GENÇ KADIN DAHA FAZLA

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 20.8 ile Hakkari. Onu yüzde 20.6 ile Şırnak, yüzde 19.7 ile Ağrı, yüzde 19.4 ile Muş izliyor. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise Balıkesir, Muğla, Ordu, Tunceli ve Giresun. Balıkesir'de genç nüfusun oranı yüzde 11.8'de. Medeni duruma bakıldığında, evli genç kadın oranı, evli genç erkek oranından 3.5 kat daha fazla.

HER 10 GENÇTEN BİRİ GÖÇ EDİYOR

İstatistiklere göre, 20-24 yaş grubu içinde her 10 kişiden biri iller arasında göç ediyor. Göç hareketliliği incelendiğinde, bunun en büyük nedeninin eğitim olduğu görülüyor. Gençlerin yüzde 35.8'i eğitim, yüzde 14.5'i iş bulmak için il değiştiriyor. 15-24 yaş grubu gençlerde istihdam oranı yüzde 39.5. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 22.9. Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2024'te yüzde 13'ünün tarım, 30.7'sinin sanayi, 56.3'ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görülüyor.

YÜZDE 51.8'İ 'MUTLUYUM' DİYOR

Gençlerin yüzde 51.8'i mutlu olduğunu belirtiyor. Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, yüzde 45.3 oranıyla ilk sırada yer alıyor. Bunu, yüzde 25.1 ile başarı, yüzde 15.1 ile sevgi izliyor. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında, gençlerin yüzde 79.6'sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 54.1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarına göre de 16-24 yaş grubundaki gençlerin internet aracılığı ile yürüttüğü faaliyetlerde, mesajlaşma yüzde 98.5 ilk sırayı alırken, yüzde 95.7 ile sosyal medya üzerinden profil oluşturma ve içerik paylaşma ikinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 95.3 ile internet üzerinden sesli ve görüntülü arama yapma, yüzde 89.8 ile paylaşım sitelerinden video izleme takip etti. Gençlerin internette en az yürüttüğü faaliyet ise yüzde 6.2 ile toplumsal veya siyasal konuda online tartışma/ oylamaya katılma oldu.